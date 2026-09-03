Мир ждет экстремальная погода: Эль-Ниньо набирает силу

Эль-Ниньо усиливается и может стать самым мощным как минимум за 76 лет. Ученые предупреждают о росте риска экстремальной жары, засух, лесных пожаров, тайфунов и наводнений по всему миру. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), температура верхних слоев воды в центральной и восточной части тропического Тихого океана уже более чем на 2 градуса выше нормы. В ближайшие месяцы аномалия может достичь 4 градусов. Если прогноз оправдается, нынешнее Эль-Ниньо станет сильнейшим с 1950 года.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир вступил в период экстремальных погодных явлений. Где уже видны последствия Эль-Ниньо приносит засухи одним регионам и сильные дожди, наводнения и тайфуны — другим. В Индонезии лесные пожары уничтожили более 107 тысяч гектаров насаждений. В июле и августе власти зарегистрировали около 50 тысяч связанных с пожарами заболеваний дыхательных путей, 12 тысяч случаев пришлись на детей младше пяти лет. Из-за снижения уровня воды возникают проблемы и у Панамского канала. С 15 сентября через него смогут проходить 32 судна в сутки против 36 в августе.

В Китае до конца 2026 года прогнозируют семь тайфунов. В августе более миллиона человек эвакуировали из-за тайфуна «Дельфин». Более дождливая погода также ожидается в отдельных районах Восточной Африки, на юге Бразилии и юге США, где возрастает риск наводнений. Температура воды в глубине океана местами превышает норму более чем на 8 градусов. Повышенные показатели фиксируются также в Индийском океане, тропической Атлантике и у берегов Австралии. В Австралии предыдущие морские волны тепла приводили к массовой гибели рыбы, распространению водорослей и росту численности медуз.

В этом году Большой Барьерный риф, согласно прогнозам, может избежать наиболее тяжелых последствий. Главная проблема — сочетание факторов ВМО предупреждает, что последствия Эль-Ниньо будут усиливаться на фоне глобального потепления.

Эль-Ниньо может нанести огромный удар по населению и по экономикам по всему миру, — заявила генсек ВМО Селеста Сауло.

Особенно уязвимы страны с проблемами в сфере жилья, водоснабжения, канализации и здравоохранения. В Перу, Эквадоре и некоторых районах Бразилии сильные осадки уже приводили к внезапным наводнениям и оползням. Эксперты призывают не паниковать, а заранее готовиться к экстремальной погоде. В разных странах усиливают системы раннего предупреждения и готовят меры помощи наиболее уязвимым группам населения.