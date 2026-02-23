Миротворцы Казахстана отправятся на Голанские высоты

Фото: Минобороны РК

В Алматы проверили готовность казахстанского контингента к отправке на Голанские высоты, передает BAQ.KZ.

C военнослужащими 3-го национального миротворческого контингента, готовящимися к убытию для выполнения миссии ООН на Голанских высотах, в ходе рабочей поездки в Алматы встретился глава оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов. 

Командир подразделения подполковник Ильяс Алматов доложил министру о готовности личного состава к выполнению поставленных задач.

— Подготовка ведётся по международным стандартам. Личный состав полностью готов к убытию в район миссии, — сообщил он.

Фото: Минобороны РК

Обращаясь к военнослужащим, министр обороны подчеркнул значимость предстоящей миссии.

— Участие в миротворческой операции — высокая честь и большая ответственность. Казахстанский контингент пользуется доверием и уважением со стороны руководства страны и командования миссии ООН. Уверен, вы достойно представите нашу республику, — сказал генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Министр также отметил вклад казахстанских миротворцев в обеспечение стабильности и безопасности в зоне ответственности. 

 

