Согласно представленным данным на Economist.com , экономика США в 2025 году оценивается в 30,6 трлн долларов. Этот показатель превышает совокупный ВВП Китай, Германия и Япония. По прогнозам, экономика США вырастет на 2% в текущем году. За последние 25 лет реальный ВВП страны увеличился почти на 70%, что соответствует среднегодовому росту на уровне 2,1%, сообщает BAQ.KZ.

Одним из лидеров по темпам роста среди крупных экономик остается Индия. В 2025 году рост ее ВВП прогнозируется на уровне 6,6%.

За последние 25 лет экономика страны выросла более чем в три раза и достигла 4,1 трлн долларов. Ожидается, что Индия обгонит Японию и станет четвертой экономикой мира.

Тем временем, самые высокие темпы роста в 2025 году прогнозируются в Ирландия — 9,1%, что во многом связано с экспортно-ориентированной моделью экономики.

В то же время Германия и ряд других европейских стран демонстрируют слабую динамику. Рост немецкой экономики в 2025 году ожидается на уровне 0,2% после спада в 2023–2024 годах. За последние 25 лет среднегодовой рост ВВП Италия составил около 0,4%, Франция — 1,2%, что отражает общий низкий темп экономического роста в Европе.