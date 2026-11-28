В преддверии 35-летия Независимости Республики Казахстан на сцене театра «Астана Опера» состоялась мировая премьера национального балета «Томирис». Масштабная двухактная постановка создана при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию отечественной культуры, сохранению историко-культурного наследия и его популяризации. Постановка «Томирис», обращаясь к многовековой истории Великой степи, средствами искусства раскрывает идею сохранения исторической памяти и бережного отношения к национальному наследию, отражая ценностные ориентиры, закреплённые в преамбуле новой Конституции Республики Казахстан.

Премьеру посетили министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев, министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов, министр культуры Эстонии Хейди Пурга, президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, генеральный директор агентства Оливер Неггли, драматург Ермек Аманшаев, театральный и музыкальный критик, профессор Азербайджанской национальной консерватории Улькяр Алиева, итальянский кино- и телевизионный деятель, писатель Марко Маррокко, итальянский маэстро Джузеппе Акуавива, депутаты Курултая, руководители Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и национальных антидопинговых организаций, представители дипломатического корпуса, отечественного и зарубежного культурного сообщества, деятели искусства.

В основу балета легла история царицы массагетов Томирис, чей образ олицетворяет мужество, силу духа и преданность родной земле. Через судьбу героини и драматические события её жизни постановка раскрывает непреходящие ценности свободы, патриотизма и верности своим идеалам.

«Томирис» стал первым полноценным двухактным национальным балетом, специально созданным для театра «Астана Опера» его творческой командой. Автором музыки выступил заслуженный деятель Казахстана Хамит Шангалиев, хореографом-постановщиком – Султанбек Гумар, автором либретто – заслуженный деятель Казахстана Ермек Аманшаев.

В спектакле органично сочетаются классическая балетная школа, элементы казахского танца, национальные музыкальные мотивы и современная хореография. Концепцию сценографии и светового оформления разработала японский сценограф Йоко Сеяма. Автором костюмов выступила Дарига Тайшикова, вдохновлённая художественными традициями сакской эпохи.

По завершении спектакля Арман Кырыкбаев встретился с творческим коллективом театра, поздравил его с премьерой и отметил особую значимость создания оригинальных произведений, отражающих богатство национального культурного наследия.

Министр выразил благодарность авторам постановки, художественному руководству, артистам и всем специалистам театра за вклад в создание спектакля.

Мировая премьера балета «Томирис» стала знаковым событием в культурной жизни страны, обогатив репертуар театра и открыв новые возможности для популяризации историко-культурного наследия Казахстана средствами современного сценического искусства.