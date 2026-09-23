Мировой перевозчик MSC инвестирует в логистику Казахстана

Один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира MSC выходит на рынок Казахстана через свою логистическую компанию MEDLOG. После завершения сделки MEDLOG станет равноправным партнером SEMURG в Sarzha Logistics. Договор купли-продажи между SEMURG INVEST и MEDLOG Poti LLC, входящей в MSC Group, подписали в Женеве.

Партнеры намерены развивать Sarzha Logistics как логистическую платформу и оператора контейнерных грузопотоков в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Партнерство будет опираться на инфраструктуру SEMURG в порту Курык. В рамках развития кластера Sarzha планируется создать до 5 млн тонн дополнительной грузообрабатывающей мощности в год, включая контейнерные мощности до 110 тыс. TEU.

В SEMURG рассчитывают, что сотрудничество с MEDLOG поможет увеличить грузопотоки по Среднему коридору и расширить доступ экспортеров Центральной Азии к рынкам Турции и Европы. MEDLOG располагает более чем 470 логистическими объектами, через которые ежегодно проходит около 10 млн TEU. Контейнерная сеть MSC объединяет 520 портов более чем в 155 странах.

Сделка последовала за встречей президента Касым-Жомарта Токаева со старшим вице-президентом MSC Эдуардом Сигристом в Брюсселе в июне 2026 года. Тогда стороны обсуждали развитие Среднего коридора, увеличение контейнерных перевозок, порт Курык и дальнейшее расширение присутствия MSC в Казахстане. В SEMURG отмечают, что партнерство должно объединить инфраструктуру компании в Курыке с международной логистической сетью MEDLOG и морской сетью MSC.