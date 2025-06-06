На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Курбан айт, передает BAQ.KZ.

В своей телеграмме Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил свои наилучшие пожелания Главе нашего государства и народу Казахстана.

"С большим удовлетворением хочу отметить, что за последние годы благодаря нашей твердой политической воле мы вывели многовековую тесную дружбу и добрососедские отношения между нашими народами на совершенно новую степень – уровень союзничества", – отмечается в телеграмме поздравления.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что Курбан айт – это особый праздник, который сближает людей и всесторонне отражает такие благородные качества, как милосердие, смирение, терпимость и благотворительность.

"Я глубоко верю, что этот день принесет мир, благословение и процветание нашим братским народам, а кыргызско-казахское стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество будут и впредь активно развиваться", – говорится в телеграмме.

Свои наилучшие пожелания Касым-Жомарту Токаеву направил и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Уверен, что высокие духовные идеалы этого праздника – гуманизм, толерантность, благодеяние, благотворительность и взаимная поддержка – и впредь будут служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами", – отмечается в телеграмме таджикского лидера.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем послании пожелал Главе нашего государства здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – дальнейшего прогресса и благополучия.

Поздравления в адрес Президента Казахстана по случаю праздника Курбан айт также направили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Король Иордании Абдалла II, Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Алжира Абдель Маджид Теббун, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и другие.

Письма и телеграммы продолжают поступать.