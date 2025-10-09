В мире положительно восприняли новость о заключении сделки между Израилем и ХАМАС, предусматривающей прекращение огня и освобождение заложников, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Лидеры стран и международных организаций призвали все стороны строго соблюдать условия соглашения и выразили благодарность президенту США Дональду Трампу, а также посредникам — Катару, Египту и Турции — за ключевую роль в достижении договоренностей.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "все стороны должны полностью соблюдать условия соглашения", подчеркнув необходимость освобождения всех заложников и установления постоянного прекращения огня. Она добавила, что ЕС продолжит доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и готов поддержать восстановление палестинского анклава. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также приветствовал дипломатические усилия посредников и подчеркнул важность немедленного и беспрепятственного доступа гуманитарных грузов в Газу. Он выразил надежду, что достигнутый мир станет шагом к решению о двух государствах в соответствии с резолюциями ООН.

С аналогичными заявлениями выступили лидеры Турции, Франции, Италии, Испании и Канады. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал соглашение "началом политического урегулирования", а премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что "после многих лет страданий мир наконец кажется достижимым".