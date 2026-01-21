Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального Курултая в Кызылорде объявил о ряде масштабных конституционных реформ, включая переход к однопалатному парламенту, создание Народного совета и возвращение поста вице-президента. Мировые СМИ оценивают эти инициативы как шаг к укреплению институциональной устойчивости и вертикали власти в стране, передает BAQ.KZ.

Мировые агентства отмечают, что реформы президента направлены на "донастройку" политической системы без изменения базовой модели президентской республики.

Турецкое издание "Анадолу" подчеркивает, что Токаев считает новую конструкцию парламента и введение поста вице-президента органичной и стабилизирующей для управления страной. Президент Казахстана заявил о поддержке общества перехода к однопалатной системе, а также о необходимости работать с профессиональными патриотами в парламенте. Одновременно создается "Халық кеңесі" — Народный совет, который объединит опыт Ассамблеи народа и обеспечит представительство всех этнических и общественных групп.

Китайское агентство "Синьхуа" отмечает, что новый парламент, предложенный к переименованию в "Құрылтай", будет состоять из 145 депутатов с пятилетним сроком полномочий. В СМИ подчеркивается процедурность реформ: создание конституционной комиссии для подготовки референдума, анализ предложений и внесение значительного числа поправок в Конституцию. Народный совет рассматривается как высший консультативный орган при президенте, подчеркивает агентство.

Американское издание "Timesca" обращает внимание на исторический контекст реформ: переименование парламента в "Құрылтай" отражает традиции народного представительства, а пост вице-президента рассматривается как инструмент стабилизации и функциональной разгрузки президента. Издание напоминает, что реформы продолжают курс на расширение роли парламента после конституционных изменений 2022 года, одобренных более чем 77% избирателей.

Российское издание "Ведомости" акцентирует внимание на деталях реформы: упразднение верхней палаты, превращение мажилиса в однопалатный Курултай с 145 депутатами, избираемыми по партийным спискам, возвращение поста вице-президента и создание Народного совета с правом законодательной инициативы. СМИ цитирует экспертов, которые связывают реформы с укреплением вертикали власти и институциональной стабильности, а также с выстраиванием новой политической архитектуры, отличной от прежней назарбаевской модели. Особое внимание уделяется переписыванию преамбулы Конституции, идеологической концепции "Справедливого Казахстана" и историческим инициативам по Золотой Орде и общетюркской цивилизации.

В целом мировые СМИ представляют реформы Токаева как комплекс мер, направленных на упорядочение власти, укрепление институциональной ответственности парламента и создание механизма преемственности в управлении государством, при этом оставляя пост президента центральной фигурой политической системы.