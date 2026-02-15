Мировые СМИ восхитились победой Шайдорова
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал одной из главных сенсаций зимних Олимпийских игр Олимпийские игры 2026 в Милане — Кортина, завоевав историческое золото и привлек внимание ведущих мировых изданий. Зарубежная пресса единодушно назвала его выступление главным сюрпризом турнира, передает BAQ.KZ.
Такие СМИ, как The Guardian и BBC Sport, подчеркнули, что 21-летний казахстанец показал самый чистый и стабильный прокат в финале, в то время как главный фаворит соревнований Илья Малинин допустил ряд ошибок. Журналисты отметили хладнокровие Шайдорова, сложнейший технический контент с несколькими четверными прыжками и его стремительный подъем в итоговом протоколе.
Американские и азиатские издания назвали победу казахстанца «шоком для мира фигурного катания» и историческим достижением для страны. Обозреватели акцентировали внимание на том, что Шайдоров принес Казахстану первое олимпийское золото в фигурном катании и прервал многолетнюю «засуху» зимних побед, закрепив за собой статус новой звезды мирового спорта.
