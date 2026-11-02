Мировые цены на нефть рухнули более чем на 4%

Цены на нефть резко снизились 2 ноября. Стоимость Brent опустилась ниже 109 долларов за баррель впервые с 21 октября.

По состоянию на 16:58 по времени Казахстана январские фьючерсы на нефть Brent торговались по 108,72 доллара за баррель, потеряв 4,15%, или 4,71 доллара, по сравнению с предыдущим закрытием.

В ходе торгов цена Brent опускалась до 108,18 доллара за баррель. Максимальная стоимость зафиксирована на уровне 112,10 доллара.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в декабре подешевела на 4,35%, до 99,59 доллара за баррель. Снижение составило 4,53 доллара. Минимальная цена в ходе торгов достигала 99,15 доллара.

Снижение затронуло и другие нефтепродукты. Фьючерсы на бензин в США потеряли 5,17%, на печное топливо 4,13%, а на лондонский газойль 3,67%.

Для Казахстана, который входит в число крупных экспортеров нефти, изменение мировых цен имеет значение для экспортной выручки и поступлений в бюджет.