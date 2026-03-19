17-18 марта напряженность в Ормузском проливе оказала прямое влияние на мировой нефтяной рынок, вызвав резкий рост цен. В этом обзоре BAQ.KZ анализирует ключевые последствия ситуации.

Рост мировых цен на нефть до $100-150 за баррель

По последним данным, действия Ирана привели к значительным ограничениям транспортировки через стратегический пролив, в некоторых участках она практически остановилась. По информации Reuters, через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти. Любая нестабильность здесь сразу отражается на глобальном рынке.

В течение нескольких дней цена нефти выросла выше $100 за баррель: марка Brent достигла примерно $103. Спрос на нефть, поставляемую альтернативными маршрутами, резко увеличился. Например, нефть из Омана, обходящая Ормуз, подорожала до $150 за баррель. Этот рост отражает не дефицит нефти, а сложности доставки потребителям.

Нестабильность рынка и зависимость от геополитики

Последние дни показали, что рынок нефти крайне нестабилен: когда появлялась информация о прохождении некоторых танкеров через пролив, цена временно снижалась.

Это демонстрирует, что сейчас нефтяные котировки зависят не столько от экономических факторов, сколько от геополитических рисков. Любые военные или политические новости прямо отражаются на цене. Кроме того, удары Ирана по нефтяным и газовым объектам затронули не только транспортировку, но и производство, что дополнительно усилило кризис.

Реакция стран и последствия для экономики

Европейские страны уже начали ощущать последствия кризиса. Некоторые государства приняли экстренные меры, например, снижение налогов на топливо, чтобы удержать цены. В целом, нынешняя ситуация оказывает давление на мировую энергетическую систему.

По мнению экспертов, это один из крупнейших сбоев в поставках за последние десятилетия. Если напряженность продолжится, цены на нефть могут еще больше вырасти. Долгосрочные прогнозы предполагают рост до $150-200 за баррель.

Последствия такого сценария будут ощутимы для глобальной экономики: рост инфляции, удорожание логистики и производственных затрат, замедление экономического роста. Ормузский кризис уже перестал быть региональной проблемой и превратился в фактор, влияющий на всю мировую экономику.

Ситуация с экспортом нефти через Ормуз

Несмотря на фактическое закрытие пролива, Иран продолжает экспорт нефти. С начала конфликта через этот маршрут прошло около 90 судов, включая нефтяные танкеры, сообщили платформы, отслеживающие морские перевозки (AP News).

По данным Lloyd’s List Intelligence, большинство проходящих судов относятся к «теневому» транзиту, пытаясь обойти санкции и контроль, и многие из них связаны с Ираном. Недавно некоторые суда, связанные с Индией и Пакистаном, смогли пройти пролив после переговоров.

Когда цена нефти превысила $100 за баррель, президент США Дональд Трамп призвал союзников и партнеров направить военные корабли для открытия пролива и стабилизации цен.

Через Ормузский пролив проходит около пятой части мировой нефти. С начала марта движение судов заметно сократилось: около 20 судов подверглись атакам.

Тем не менее, по оценкам аналитической платформы Kpler, с начала марта Иран экспортировал более 16 млн баррелей нефти, главным образом в Китай из-за западных санкций.