С 25 по 29 октября в Астане впервые пройдет Открытый Кубок Президента Казахстана по настольному теннису, передает BAQ.KZ. Турнир международного уровня примет Beeline Arena, сообщили организаторы на пресс-конференции.

Организатором выступает Академия настольного тенниса Nomad при поддержке Министерства туризма и спорта и Федерации настольного тенниса Казахстана. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 14 стран, включая Китай, Южную Корею, Венгрию, Египет и Иран. Призовой фонд — 115 тысяч долларов.

Одним из ярких событий турнира станет шоу-матч мировых звёзд, среди которых — бывшая первая ракетка мира Сюй Синь, серебряный призёр чемпионата мира Фан Бо, чемпион мира 2003 года Вернер Шлагер и бронзовый призёр чемпионата мира Джу Се Хук. По словам директора Академии Nomad Руслана Жетубаева, Президентский кубок планируют сделать ежегодным брендовым событием Казахстана. Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев отметил, что турнир станет важным этапом подготовки к чемпионату мира по настольному теннису, который Казахстан примет в 2027 году.