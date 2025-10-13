С 25 по 29 октября 2025 года Астана станет центром одного из самых ярких спортивных событий года — первого Открытого Кубка Президента Республики Казахстан по настольному теннису, передает BAQ.KZ.

Турнир, получивший название President’s Open Cup, обещает стать новой вехой в развитии этого вида спорта в стране. Соревнования пройдут на арене Beeline Arena и будут организованы академией Nomad Table Tennis Academy при поддержке Министерства туризма и спорта и Федерации настольного тенниса Казахстана. Партнёрами турнира выступают компании Aspan Holding и VD Stroy Engineering.

Общий призовой фонд соревнований составляет 115 тысяч долларов США. Участие в турнире примут более 250 спортсменов, около 50 тренеров и 30 судей. География участников впечатляет: кроме сильнейших теннисистов из Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды, ожидаются игроки из Южной Кореи, Китая, Венгрии, Египта, Ирана, Малайзии, Саудовской Аравии и других стран. Турнир получил статус международного не только по составу участников, но и по уровню — своё участие подтвердили спортсмены из топ-100 мирового рейтинга ITTF.

Одним из главных украшений турнира станет звёздный шоу-матч с участием легенд настольного тенниса. На казахстанской арене сыграют легендарный китаец Xu Xin, бывшая первая ракетка мира, Fang Bo — финалист чемпионата мира, австриец Werner Schlager — чемпион мира 2003 года, а также южнокорейский мастер защиты Joo Sae-hyuk, неоднократный призёр чемпионатов мира и участник Олимпиады. Их игра обещает стать настоящим подарком для зрителей и поклонников тенниса.

Президентский кубок будет разыгрываться в личном и командном зачетах в четырёх возрастных категориях. Казахстан на турнире представят такие сильнейшие игроки, как Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Искандер Харки, Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Жанерке Кошкумбаева и Анель Бахыт. Ожидается острая конкуренция и множество ярких матчей.

Турнир станет не только спортивным, но и культурным событием, направленным на развитие спортивной культуры, популяризацию настольного тенниса среди молодёжи и укрепление международного сотрудничества. Это площадка, где молодые таланты встречаются с мастерами мирового уровня, чтобы вдохновиться, обменяться опытом и двигать спорт вперёд. Президентский кубок способен укрепить статус Казахстана как нового центра настольного тенниса в Центральной Азии.

Все дни турнира будут открыты для свободного посещения, что создаёт отличную возможность для жителей и гостей Астаны лично увидеть игру мировых звёзд и поддержать казахстанских спортсменов.