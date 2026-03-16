В ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил казахстанского лидера с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции. По его словам, результаты голосования показывают высокий уровень доверия граждан к масштабным реформам, проводимым под руководством Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.kz.

Президент Казахстана поблагодарил коллегу за поддержку и за направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что новая Конституция является прогрессивной и отвечает современным требованиям. Она направлена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. По его словам, в рамках дальнейших преобразований особое внимание будет уделено укреплению сотрудничества с международными партнерами, прежде всего с ближайшими соседями и союзниками Казахстана.

Стороны также отметили позитивную динамику казахстанско-узбекских отношений, которые последовательно укрепляются в духе стратегического партнерства и союзничества.

Президенты выразили удовлетворение реализацией ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета и договорились продолжить активное взаимодействие на всех уровнях.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих контактов.