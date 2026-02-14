Димаш Кудайберген объявил о щедром подарке для олимпийского чемпиона по фигурному катанию Михаил Шайдоров — артист намерен вручить спортсмену автомобиль после его триумфа на зимних Играх в Милане, сообщает BAQ.kz.

Певец эмоционально поздравил фигуриста с победой, подчеркнув, что его выступление стало не просто спортивным достижением, а настоящим событием для всей страны. По словам Димаша, мастерство и внутренняя сила Шайдорова подарили казахстанцам чувство гордости, надежды и единства.

В своем обращении он также отметил, что спортсмен достойно продолжил дело и оправдал ожидания тех, кто верил в него, прославив страну на самом высоком уровне. Димаш пожелал чемпиону дальнейших побед и новых вершин в карьере, выразив уверенность, что его путь в большом спорте только начинается.

— Мишабай, брат! Поздравляю с олимпийским золотом! Уважаемые друзья! Какой это праздник, какое торжество! Твоё движение и мастерство на льду сегодня сделали тебя не просто чемпионом — ты стал большим человеком, подарившим всей стране надежду, дух и вдохновение, - отметил певец.

Отдельно артист поблагодарил Михаила за выбор музыкальной композиции в своей произвольной программе. Напомним, на Олимпиаде фигурист выступил под «Confessa & Diva Dance» в исполнении Димаша, что, по признанию певца, стало для него особой честью.

В знак признательности и поддержки Димаш пообещал лично подарить чемпиону «железного коня» — автомобиль, который он сможет получить по возвращении на родину.

Сам Михаил поблагодарил музыканта за вдохновляющую музыку, отметив, что она помогла ему создать нужный образ и эмоциональный настрой на льду.