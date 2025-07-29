Председатель Правительства России Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Омск, где посетил филиал Казахского национального университета имени аль‑Фараби, передает BAQ.KZ.

Это первый филиал казахстанского вуза, открытый на территории РФ. В мероприятии также приняли участие Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, со стороны России — Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также представители ОмГУ и местного образовательного сообщества.

Гости осмотрели приемную комиссию, учебный корпус и научную библиотеку КазНУ, получили информацию о направлениях обучения и образовательной инфраструктуре. Были представлены направления бакалавриата: казахская филология, таможенное дело и международное право — с планируемым набором 200–250 студентов.

Официальное открытие филиала состоялось 27 ноября 2024 года при участии президентов двух стран.

В ходе визита Михаил Мишустин поблагодарил за поддержку образовательных инициатив и призвал российских абитуриентов рассмотреть поступление в филиал КазНУ. Приводим его слова полностью:

"Я знаю, как относится к образованию, в принципе и к российскому и к казахстанскому уважаемый президент Казахстана Касым‑Жомарт Кемелевич Токаев. И восемь филиалов лучших российских вузов — это как раз показывает отношение властей Казахстана к образованию и в частности к нашим совместным проектам. Я хочу сказать по поводу университета, действительно это первый филиал иностранного вуза, который мы открываем в РФ, здесь вы сами сказали, что слово иностранный звучит не совсем корректно. Потому что те коллеги, которые учились в России, я знаю из Казахстана — есть много людей, кто учился, заканчивал казахстанские вузы, потом работает в России, они относятся с огромным уважением к образованию друг друга. Всё лучшее надо как отдавать, так и приносить в образовательный процесс. Для этого мы рассмотрим все необходимые меры поддержки. В частности поручили такое поручение. Посмотрим, как можно поддержать студентов здесь, в замечательном университете, пока филиале, пока скромный, маленький, но уже за совсем небольшое время я вижу, с каким энтузиазмом занимаются здесь уважаемые коллеги. Совсем недавно я встречался в двустороннем формате с премьер-министром Олжасом Бектеновым, где подробно говорили об университете. Хочу пожелать удачи студентам, обязательно приходите и учитесь здесь, как в стенах Омского ГУ, так и в филиале аль-Фараби".

Этот визит символичен для укрепления двустороннего образовательного сотрудничества. Филиал КазНУ в Омске станет не только площадкой для обучения, но и мостом, объединяющим академические традиции Казахстана и России.