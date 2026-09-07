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«Мисс мира 2026» стала 24-летняя представительница Доминиканы

7 Сентября 2026, 02:23
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news.tmcars.info 7 Сентября 2026, 02:23
7 Сентября 2026, 02:23
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Фото: news.tmcars.info

Джохейри Мола из Доминиканской Республики завоевала титул «Мисс мира 2026». Финал 73-го конкурса прошел во вьетнамском Нячанге, сообщается на официальном сайте конкурса. Первой вице-мисс стала представительница Испании Элисабет Рейнес, третье место заняла участница из Малайзии Таанусия Чети.

Мола — педагог, журналистка и общественный активист. Она возглавляет благотворительный проект, который помогает детям из малообеспеченных семей изучать английский язык. Для Доминиканской Республики это вторая победа на «Мисс мира». Впервые страна получила корону в 1982 году. За титул в этом году боролись 111 участниц.

Финал прошел на открытой сцене длиной 110 метров у моря.

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