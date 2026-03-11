Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет следить за подготовкой и проведением референдума по принятию новой Конституции Казахстана, который назначен на 15 марта 2026 года, передает BAQ.kz.

Как сообщили в организации, миссия направляется в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

«Миссия наблюдателей от ШОС планирует осуществить мониторинг подготовки и проведения референдума по принятию новой Конституции Республики Казахстан», - отмечается в сообщении.

Возглавит группу наблюдателей заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов.

В состав миссии войдут представители центральных избирательных комиссий, законодательных и исполнительных органов стран-членов ШОС, сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, а также должностные лица Секретариата организации.

Программа работы миссии предусматривает мониторинг подготовки к голосованию, посещение избирательных участков в день референдума, а также встречи с руководством Центральной избирательной комиссии Казахстана и другими государственными органами.

Кроме того, представители ШОС планируют взаимодействовать с другими международными наблюдательными миссиями.

Работа миссии будет осуществляться в соответствии с Положением о миссии наблюдателей ШОС на президентских и парламентских выборах и референдумах, утвержденным решением Совета министров иностранных дел ШОС в 2006 году.