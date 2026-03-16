Республиканский референдум, прошедший в Казахстане 15 марта 2026 года, стал важным шагом в развитии демократических процессов в стране. Об этом на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям заявил глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов, передает BAQ.KZ.

По его словам, в состав миссии вошли 17 наблюдателей из семи государств — членов организации. Они следили за подготовкой и проведением голосования, оценивая соответствие процедур национальному законодательству и международным обязательствам Казахстана.

«Миссия констатирует, что республиканский референдум по принятию новой Конституции Республики Казахстан соответствовал требованиям законодательства Республики Казахстан и принятым страной международным обязательствам. Миссия не зафиксировала нарушений норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность референдума или оказать влияние на его результаты», — сказал Олег Копылов.

Он также подчеркнул, что наблюдатели признали голосование прозрачным и демократичным.