Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей ШОС Олег Копылов высоко оценил организацию республиканского референдума в Казахстане, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Мы благодарим правительство Казахстана и соответствующие органы за приглашение наблюдать за референдумом. В состав нашей миссии входят 17 человек. Среди них представители парламентов, члены центральных избирательных комиссий, дипломаты и эксперты», — сказал Олег Копылов.

Он отметил, что работа миссии строится на принципах международного наблюдения.

«Наша деятельность основана на принципах политической нейтральности, открытости, объективности и невмешательства во внутренние дела страны. Мы наблюдаем за процессом организации референдума и позже представим свои выводы», — заявил глава миссии.

По оценке наблюдателей, организационная и техническая подготовка к проведению референдума обеспечена на высоком уровне.

«Мы видим, что организационная и техническая подготовка соответствует международным стандартам. Особое внимание уделено соблюдению прав и свобод граждан», — отметил он.

Представители миссии также обратили внимание на активность граждан на избирательных участках.

«Мы наблюдаем активность граждан на участках. Люди приходят, чтобы сделать свой выбор. Мы считаем, что этот референдум внесет вклад в развитие демократических процессов в Казахстане», — сказал Олег Копылов.

В завершение глава миссии выразил надежду на успешное проведение референдума.