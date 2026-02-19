Миссию БДИПЧ ОБСЕ ознакомили с работой Конституционной комиссии
Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова встретилась с Миссией БДИПЧ ОБСЕ под руководством заместителя директора Департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Улви Ахундлу, передает BAQ.KZ.
Во встрече принял участие заместитель Председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов.
В ходе беседы представители БДИПЧ были ознакомлены с работой Комиссии по конституционной реформе над проектом Конституции и рассмотрении обращений граждан с предложениями к нему.
Члены Комиссии отметили, что работа комиссии проходила на основе открытого и прозрачного процесса, тщательного анализа поступивших предложений граждан и дискуссий в социальной сети и СМИ. Разработанный проект новой Конституции в настоящее время представлен на публичное обсуждение. 15 марта 2026 года состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции.
Азимова Эльвира отметила, что в ходе работы над проектом учитывались экспертные заключения БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии, а также положения ратифицированных договоров, руководящих принципов ООН.
По итогам встречи участники подчеркнули важность учета в таких процессах экспертного мнения и результаты публичных обсуждений.
