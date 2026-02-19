  • Главная
  • Новости
  • Миссию БДИПЧ ОБСЕ ознакомили с работой Конституционной комиссии

Миссию БДИПЧ ОБСЕ ознакомили с работой Конституционной комиссии

Сегодня 2026, 09:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Конституционный Суд РК Сегодня 2026, 09:56
Сегодня 2026, 09:56
139
Фото: Конституционный Суд РК

Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова встретилась с Миссией БДИПЧ ОБСЕ под руководством заместителя директора Департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Улви Ахундлу, передает BAQ.KZ.

Во встрече принял участие заместитель Председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов.

В ходе беседы представители БДИПЧ были ознакомлены с работой Комиссии по конституционной реформе над проектом Конституции и рассмотрении обращений граждан с предложениями к нему.

Члены Комиссии отметили, что работа комиссии проходила на основе открытого и прозрачного процесса, тщательного анализа поступивших предложений граждан и дискуссий в социальной сети и СМИ. Разработанный проект новой Конституции в настоящее время представлен на публичное обсуждение. 15 марта 2026 года состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции.

Азимова Эльвира отметила, что в ходе работы над проектом учитывались экспертные заключения БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии, а также положения ратифицированных договоров, руководящих принципов ООН.

По итогам встречи участники подчеркнули важность учета в таких процессах экспертного мнения и результаты публичных обсуждений.

Самое читаемое

Наверх