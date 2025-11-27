По итогам 2025 года Казахстан показывает рекордно низкие показатели младенческой и материнской смертности, передает BAQ.KZ. А общая смертность снизилась на 3% по сравнению с прошлым годом. Эти данные напрямую влияют на рост ожидаемой продолжительности жизни граждан, отметили в Минздраве.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о масштабной модернизации медицинской инфраструктуры: обновляются областные больницы, 18 перинатальных центров и 15 детских больниц, создаются центры компетенций, симуляционные площадки и телемедицинские центры. Оснащенность организаций вырастет на 15%, а доля оперирующих врачей – на 20%, что позволит укрепить кадровый потенциал, повысить зарплаты и привлекательность профессии.

До конца года в 17 регионах откроются новые профильные отделения по кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии, эндокринологии, гематологии и другим направлениям. Более 200 специалистов пройдут обучение в центрах продвинутого менеджмента на базе Больницы медицинского центра УДП. Расширяется также доступность консультаций, диагностики и амбулаторных лекарств.

Важное внимание уделяется профилактике и здоровому образу жизни. Министерство планирует укрепить материально-техническую базу молодежных центров здоровья, увеличить охват подростков и молодежи, а также внедрить новые подходы к госзаказу на профилактические услуги. Разработана Концепция развития здравоохранения до 2029 года с девятью направлениями и 217 мероприятиями, включающая 72 процессных индикатора для достижения стратегических целей отрасли.