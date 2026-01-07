В 2025 году в Туркестанской области реализован комплекс системных мер по развитию здравоохранения, что позволило значительно повысить доступность и качество медицинской помощи ,передаёт BAQ.KZ.

По информации минздрава, средняя продолжительность жизни в регионе достигла 75,32 года, общий уровень смертности снизился на 2,5% и составил 3,9. Младенческая смертность сократилась на 8,6%, детская — на 7,7%, а показатель материнской смертности снизился на 32,4% и составил 4,8. Смертность от злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулёза полностью соответствует республиканским плановым показателям.

В области успешно развита высокотехнологичная медицинская помощь: проведено 15 трансплантаций органов, в том числе двух печеней и тринадцати почек, а также выполнено 60 сложных высокотехнологичных операций. В сфере охраны материнства и детства уровень вакцинации против ВПЧ достиг 86%. На базе 16 медицинских организаций открыты центры развития и раннего вмешательства, начали работу офтальмологические и сурдологические центры для детей, а для беременных женщин из отдалённых населённых пунктов функционируют пансионаты "Салауатты ана".

Кадровый потенциал региона также значительно укреплён: в области работают 45 медицинских организаций, численность медицинских работников составляет 24 405 человек. Выделено 251 грант на резидентуру, 31 врач прошёл повышение квалификации за рубежом, а молодым специалистам оказывается социальная и жилищная поддержка.

В части инфраструктуры введено в эксплуатацию 55 объектов первичной медико-санитарной помощи, завершено строительство 36 медицинских объектов, продолжается строительство четырёх крупных учреждений здравоохранения. Медицинские организации оснащены 2 560 единицами современного оборудования, включая МРТ, КТ, УЗИ, маммографы и видеоэндоскопическое оборудование. Приобретены 60 реанимобилей и два неонатальных автомобиля скорой помощи, а в школах установлены 20 стоматологических установок и 348 дефибрилляторов.

Реализованные в 2025 году меры обеспечили устойчивое развитие здравоохранения в Туркестанской области и позволили вывести качество медицинской помощи на новый уровень.