Младенец пострадал в ДТП с участием трёх автомобилей на трассе Астана – Петропавловск
За жизнь ребёнка борются врачи.
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На трассе Астана – Петропавловск столкнулись грузовик Volvo, Hyundai Genesis и Lada Granta. Среди шести пострадавших оказался четырёхдневный младенец, которого доставили в Акмолинскую областную детскую больницу.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября на 312-м километре автодороги, недалеко от Кокшетау.
По информации издания, в результате столкновения пострадали шестеро человек: младенец, 13-летний подросток, несколько женщин и мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести, в том числе ушибы и переломы.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что водитель и четыре пассажира Hyundai Genesis с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии, после чего будет принято процессуальное решение.
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