  • Главная
  • Новости
  • Младенец пострадал в ДТП с участием трёх автомобилей на трассе Астана – Петропавловск

Младенец пострадал в ДТП с участием трёх автомобилей на трассе Астана – Петропавловск

За жизнь ребёнка борются врачи.

8 Ноября 2026, 18:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 8 Ноября 2026, 18:37
8 Ноября 2026, 18:37
203
Фото: Pixabay.com

На трассе Астана – Петропавловск столкнулись грузовик Volvo, Hyundai Genesis и Lada Granta. Среди шести пострадавших оказался четырёхдневный младенец, которого доставили в Акмолинскую областную детскую больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 ноября на 312-м километре автодороги, недалеко от Кокшетау.

По информации издания, в результате столкновения пострадали шестеро человек: младенец, 13-летний подросток, несколько женщин и мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести, в том числе ушибы и переломы.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что водитель и четыре пассажира Hyundai Genesis с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии, после чего будет принято процессуальное решение.

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nayza Kokshe (@nayza_kokshe) 分享的帖子

Самое читаемое

Наверх