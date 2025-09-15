В Восточно-Казахстанской области вертолёт "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК выполнил санитарный рейс по маршруту Зайсан – Усть-Каменогорск, передает BAQ.KZ. Причиной стала необходимость срочной медицинской помощи младенцу.

Операцию провёл экипаж пилотов Сергей Пинигин и Бауржан Бутенбаев. На борту вместе с ними работали врачи санитарной авиации Рафаиль Халитов и Бек Асаубаев. Полёт прошёл успешно, ребёнка благополучно доставили в медицинское учреждение.

В МЧС подчеркнули, что санитарная авиация остаётся важнейшим элементом системы экстренной помощи, позволяя оперативно спасать жизни и обеспечивать доступность медицинской помощи даже в отдалённых регионах страны.