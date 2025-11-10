  • 10 Ноября, 10:16

Младенца экстренно доставили вертолётом МЧС в Усть-Каменогорск

Фото: скриншот из видео

Экипаж "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК совершил санитарный рейс из города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. На борту вместе с врачами санавиации находился новорожденный пациент, состояние которого требовало срочного медицинского вмешательства, передает BAQ.KZ.

Рейс успешно выполнили командир воздушного судна Сергей Пинигин и второй пилот Олег Алфеев. Благодаря оперативным действиям спасателей и медиков ребенок был благополучно доставлен в областной центр.

В МЧС отметили, что вертолеты службы "Казавиаспас" круглосуточно готовы к вылетам для оказания экстренной помощи жителям труднодоступных регионов, где наземная транспортировка пациентов занимает слишком много времени.

