Младенца экстренно доставили вертолётом МЧС в Усть-Каменогорск
Сегодня, 09:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:06Сегодня, 09:06
115Фото: скриншот из видео
Экипаж "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям РК совершил санитарный рейс из города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. На борту вместе с врачами санавиации находился новорожденный пациент, состояние которого требовало срочного медицинского вмешательства, передает BAQ.KZ.
Рейс успешно выполнили командир воздушного судна Сергей Пинигин и второй пилот Олег Алфеев. Благодаря оперативным действиям спасателей и медиков ребенок был благополучно доставлен в областной центр.
В МЧС отметили, что вертолеты службы "Казавиаспас" круглосуточно готовы к вылетам для оказания экстренной помощи жителям труднодоступных регионов, где наземная транспортировка пациентов занимает слишком много времени.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали
- В Таразе произошел взрыв на фосфорном заводе
- Казахстанские юниоры выиграли три медали на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку
- МВД раскрыло убийство 2016 года в Астане с помощью ДНК-технологий