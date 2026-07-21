Младенца, экстренно эвакуированного из Таиланда, выписали домой

Младенца, которого в критическом состоянии санитарной авиацией доставили из Таиланда в Казахстан, после двух месяцев лечения выписали домой. За жизнь малыша боролись врачи Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы, передает BAQ.KZ.

Аслан Алиев родился на острове Пхукет глубоко недоношенным. В возрасте одного месяца и 18 дней его санитарной авиацией эвакуировали в Алматы с экстремально низкой массой тела и тяжелыми осложнениями.

Сразу после прибытия малыша госпитализировали в отделение реанимации новорожденных.

Во время лечения специалисты выявили опасное осложнение – прикрытую перфорацию кишечника. После консилиума было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве.

Операция прошла успешно, а после нее ребенок более двух месяцев находился под круглосуточным наблюдением неонатологов, реаниматологов, детских хирургов и других специалистов.

Благодаря проведенному лечению состояние ребенка удалось стабилизировать. За время пребывания в центре Аслан прибавил 1200 граммов, и сейчас его вес составляет 2,5 килограмма.

Малыш уже самостоятельно дышит без кислородной поддержки, получает питание естественным путем, а восстановление кишечника позволяет продолжить лечение и реабилитацию дома под наблюдением врачей.

По словам руководителя Научного центра педиатрии и детской хирургии Абая Кусаинова, сохранить жизнь ребенку удалось благодаря своевременной медицинской эвакуации, оперативной диагностике, экстренной операции и слаженной работе специалистов.

Он также отметил, что вся высокотехнологичная медицинская помощь была оказана семье бесплатно за счет государства.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что Казахстан остается единственной страной Центральной Азии, где санитарная авиация интегрирована в систему экстренной медицинской помощи и обеспечивает транспортировку тяжелых пациентов, а также работу специализированных медицинских бригад.