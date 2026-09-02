Младенца нашли в мусорном контейнере в Жамбылской области
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В Жамбылской области новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере, передаёт BAQ.KZ.
Ребенка доставили в медицинское учреждение. По имеющейся информации, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
В Департаменте полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«По факту оставления новорожденного в опасности сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личности матери ребенка и выяснение всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ДП.
В полиции добавили, что иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ранее ребенок пострадал в ДТП на трассе под Экибастузом.
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