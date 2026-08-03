Авария произошла 2 августа на участке между Калкаманом и Экибастузом. В ДТП пострадал ребенок 2015 года рождения, передает BAQ.KZ.

Участок входит в состав республиканской трассы А17 Кызылорда, Павлодар, Успенка, граница России.

После аварии ребенка доставили в реанимацию. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и множественные ссадины.

После стабилизации состояния 3 августа пациента перевели в травматологическое отделение. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - сообщили в управлении здравоохранения.

Читай также:

Один человек погиб, четверо пострадали при опрокидывании кроссовера в Костанайской области

Смертельное ДТП под Костанаем: два человека погибли