Ребенок пострадал в ДТП на трассе под Экибастузом
3 Августа 2026, 18:26
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3 Августа 2026, 18:263 Августа 2026, 18:26
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Авария произошла 2 августа на участке между Калкаманом и Экибастузом. В ДТП пострадал ребенок 2015 года рождения, передает BAQ.KZ.
Участок входит в состав республиканской трассы А17 Кызылорда, Павлодар, Успенка, граница России.
После аварии ребенка доставили в реанимацию. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и множественные ссадины.
После стабилизации состояния 3 августа пациента перевели в травматологическое отделение. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - сообщили в управлении здравоохранения.
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