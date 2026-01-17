Младенца в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Астану
Вчера, 23:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:30Вчера, 23:30
117Фото: МЧС РК.
В рамках санитарной авиации МЧС был выполнен экстренный медицинский рейс по маршруту Астана – Павлодар – Астана для транспортировки новорождённого младенца, находившегося в крайне тяжёлом состоянии, передает BAQ.KZ.
Вертолёт "Казавиаспас" МЧС РК совершил посадку непосредственно на вертодроме Кардиохирургической клиники в Астане, что позволило исключить этап наземной транспортировки и сократить время доставки пациента к медицинским специалистам.
После посадки ребёнок был передан врачам для оказания специализированной медицинской помощи.
Самое читаемое
- Эксперты назвали реальные риски для боксера Алимханулы из-за допинг-пробы
- Руководители клиник купили сотни квартир и автомобилей на деньги ФСМС
- Присвоившая 6,5 млрд тенге казахстанка экстрадирована из Грузии
- Бордель за стеной: как элитные ЖК Астаны стали прикрытием для преступного бизнеса
- Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Минфину