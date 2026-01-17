  • 18 Января, 00:55

Младенца в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Астану

Вчера, 23:30
Фото: МЧС РК.

В рамках санитарной авиации МЧС был выполнен экстренный медицинский рейс по маршруту Астана – Павлодар – Астана для транспортировки новорождённого младенца, находившегося в крайне тяжёлом состоянии, передает BAQ.KZ.

Вертолёт "Казавиаспас" МЧС РК совершил посадку непосредственно на вертодроме Кардиохирургической клиники в Астане, что позволило исключить этап наземной транспортировки и сократить время доставки пациента к медицинским специалистам.

После посадки ребёнок был передан врачам для оказания специализированной медицинской помощи.

