Министерство национальной экономики РК утвердило приказ, направленный на оптимизацию управления кадровыми ресурсами в подведомственных организациях государственного сектора. Документ предусматривает сокращение вакантных штатных единиц, которые не были заняты более шести месяцев, с одновременной корректировкой фонда оплаты труда, передает BAQ.KZ.

– При этом нормы не распространяются на должности первых руководителей, сезонных работников, уникальные производственные и узкоспециализированные профессии, такие как специалисты по ядерной физике, высокотехнологичному оборудованию или редким инженерным направлениям, без которых невозможно функционирование организаций, а также на случаи сохранения рабочих мест в соответствии с трудовым законодательством, – уточнили в ведомстве.

В рамках изменений установлен порядок внесения корректировок в планы развития организаций. При выявлении длительных вакансий исполнительный орган обязан представить уточненный план развития с обоснованием предлагаемых изменений, включая сведения о сокращении вакантных единиц и фонда оплаты труда. Рассмотрение и утверждение уточненных планов осуществляется в установленные сроки – не позднее 25 июня и 25 декабря текущего года.

Также уточнены требования к отчетности: организации будут отражать сведения о состоянии персонала и фонде оплаты труда, включая данные о сокращении вакантных штатных единиц.