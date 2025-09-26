Министерство национальной экономики Республики Казахстан представило проекты постановлений Правительства в рамках нового Налогового кодекса, касающиеся применения специального налогового режима (СНР), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

На общественное обсуждение вынесены два ключевых документа: перечень видов деятельности, по которым запрещено применять СНР на основе упрощённой декларации, и перечень, по которым разрешено применять СНР для самозанятых.

Документы разработаны в соответствии со статьями 718 и 723 нового Налогового кодекса и направлены на упорядочение применения специальных налоговых режимов, повышение прозрачности, сокращение злоупотреблений и поддержку малого бизнеса.

СНР на основе упрощённой декларации, согласно проекту, объединяет черты двух существующих режимов — упрощённой декларации и розничного налога. Однако пользоваться им не смогут предприниматели, чей годовой доход превышает 600 тысяч МРП (примерно 2,359 млрд тенге), юридические лица с долей участия других компаний более 25%, а также организации, в которых учредители одновременно числятся в других юрлицах, применяющих СНР. Помимо этого, под ограничение попадают некоммерческие организации, участники специальных экономических зон (в том числе "Астана Хаб"), а также налогоплательщики, работающие по договорам о совместной деятельности.

В список запрещённых для упрощённого режима сфер попали отрасли, тесно связанные с крупным бизнесом и значительными оборотами. Среди них — обрабатывающая промышленность, строительство, недропользование, деятельность субъектов естественных монополий, оптовая торговля, ритейл на площадях свыше 2000 кв. м, телекоммуникации, IT и интернет-сервисы, финансовые и страховые услуги, консалтинг, НИОКР и другие. Всего из 1111 видов деятельности по ОКЭД под ограничение попадут 795, то есть около 70%. Однако, в разрезе реальных налогоплательщиков, это затронет лишь около 30% предпринимателей, поскольку именно в этих секторах приходится подавляющее большинство сделок на долю крупного бизнеса — до 99,9% в строительстве, 98,7% в недропользовании, 96,7% в транспорте и складировании.

При этом упрощённый режим сохраняется для порядка 300 видов деятельности, преимущественно в секторе B2C, ориентированном на конечного потребителя. Среди них — розничная торговля на площадях до 2000 кв. м (включая аптеки), онлайн-торговля, общепит и услуги проживания, аренда, лёгкая и пищевая промышленность, пассажирские перевозки, услуги в сфере образования, медицины, социального обеспечения, а также бытовой сервис, строительные работы для населения, креативная индустрия, спорт, культура и сельское хозяйство. Таким образом, упрощённые режимы сохранят около 70% всех налогоплательщиков.

Важно отметить, что для тех предпринимателей, чей годовой оборот не превышает 40 млн тенге, при переходе на общеустановленный режим не будет применяться НДС, что позволит снизить налоговую нагрузку.

Цель изменений — сократить случаи злоупотребления СНР, повысить эффективность налогового администрирования, справедливо распределить фискальные обязательства между малым и крупным бизнесом и создать более благоприятную среду для настоящих представителей малого бизнеса.

Также представлен отдельный проект постановления, регулирующий перечень видов деятельности для самозанятых — граждан, работающих без регистрации ИП, без наёмных работников и с доходом до 300 МРП в месяц. В списке — 46 видов деятельности, соответствующих этим критериям. Среди них: ремонт обуви, уборка жилых помещений, услуги салонов красоты, деятельность в сфере культуры и спорта, услуги такси, ремонт компьютеров и бытовой техники, аренда и прокат, образование в области искусства и отдыха, а также прочие индивидуальные услуги, оказываемые населению.