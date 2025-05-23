Высший Судебный Совет Казахстана приглашает граждан принять участие в оценке кандидатов на судейские должности, передает BAQ.KZ.

Для обеспечения объективности и прозрачности отбора открыта возможность оставить отзывы о претендентах на сайте Совета в разделе "Мнения граждан об участниках конкурса" до 4 июня включительно.

Помимо общественного мнения, кандидаты проходят всестороннюю проверку: оцениваются их профессиональные и личностные качества, а также проводятся интервью с членами Конкурсной комиссии, в которую входят представители адвокатуры, прокуратуры, юридического сообщества и HR-специалисты.

Как сообщается, привлечение общественности к процессу отбора судей направлено на повышение доверия к судебной системе и обеспечение высокого уровня квалификации будущих судей.