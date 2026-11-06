«Мнимая доброта за счет бюджета»: как Президент предлагает переосмыслить соцподдержку

Как известно, с 2027 года самые обеспеченные семьи Казахстана перестанут получать часть государственных пособий. Почему государство решилось на это, хорошо показывает пример, который в октябре привел министр труда Аскарбек Ертаев: семья с Bentley 2023 года, домом на 480 «квадратов» и своим бизнесом получала пособие как многодетная.

О проблеме Президент прямо сказал в Послании народу Казахстана. Годами государство пыталось казаться щедрым, раздавая помощь без разбора.

«Государственные ресурсы попросту распылялись: выплаты получали даже вполне обеспеченные семьи, в то время как стремительно нарастал дефицит доступных школ и больниц», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, это потворствовало патернализму и росту иждивенческих настроений в обществе, провоцировало злоупотребления и коррупционные схемы в соцобеспечении.

Портрет «нуждающейся» семьи

Пример, который привел министр, наглядно показывает, о чем говорил Президент. Семья из шести человек, муж 44 лет, жена 42 лет и четверо детей. Доход на каждого члена семьи 458 тыс. теңге в месяц.

У семьи дом площадью 480 кв. м и квартира на 300 кв. м, это 130 «квадратов» на человека. Во дворе Bentley 2023 года, в собственности магазин на 150 кв. м, у мужа малое предприятие. И при этом семья получает пособие как многодетная.

Именно такие домохозяйства относятся к категории А, самой обеспеченной. Их в стране 329 тыс., или 5% от всех семей.

Кого государство считает богатым

Главные признаки категории А это доход от 350 тыс. теңге в месяц на каждого члена семьи и жилье свыше 120 кв. м на человека. Сюда же относятся владельцы крупного предприятия, двух и более средних или трех и более малых. Учитывают автомобили класса люкс, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maybach и Porsche. Для аграриев критерий это более 300 га сельхозземель или свыше 500 голов крупного рогатого скота.

К категории В отнесли около 1 млн домохозяйств, или 16%. Это топ-менеджеры, высококвалифицированные специалисты, руководители среднего звена, в том числе заместители первых руководителей, начальники отделов и управлений.

Для этой группы доход составляет от 305 до 356 тыс. теңге на человека, жилье от 60 до 120 кв. м на каждого. Учитывают одно среднее или два малых предприятия, премиальные машины вроде Toyota Land Cruiser, Lexus, Mercedes-Benz и BMW, грузовой транспорт и сельхозтехнику. Для аграриев это от 50 до 300 га земли.

Министр привел и портрет такой семьи. В одном доме живут две семьи, всего восемь человек, доход от 350 тыс. теңге на каждого. У них два дома на 300 и 220 кв. м, грузовик, 180 условных голов скота и 120 га сельхозземли.

По данным министра, сейчас пособия получают 77 тыс. человек из категории А и 475 тыс. из категории В. С 2027 года для этих семей введут критерий нуждаемости по 14 видам пособий из 36. Остальные выплаты сохранятся.

Не для наказания, а для справедливости

Глава государства назвал раздачу помощи всем подряд популизмом и признаком слабости госаппарата.

«Надо четко понимать, что избыток неоправданных льгот и выплат свидетельствует об институциональной незрелости и даже слабости государственного аппарата, отсутствии дальновидности в деле обеспечения благоприятного будущего нации», – заявил Президент.

Освободившиеся деньги, по замыслу Главы государства, должны пойти на школы, больницы и социальную инфраструктуру.

«В целом, вместо того, чтобы потакать патернализму и делать людей зависимыми от социальных пособий, государство должно сосредоточиться на укреплении социальной инфраструктуры, расширении жизненных перспектив граждан», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

При этом Президент предупредил, что в этом вопросе нельзя перегибать палку. Новые механизмы сначала протестируют, вводить их будут поэтапно, а семьи, которые действительно нуждаются, продолжат получать поддержку.