Мажилис рассматривает поправки, усиливающие уголовную ответственность за нападения на медицинских работников. Законопроект был подготовлен депутатами в развитие поручения Президента, который ранее поддержал необходимость ужесточения наказаний в отношении агрессии против сотрудников системы здравоохранения, передаёт BAQ.KZ

Сейчас документ проходит обсуждение в рабочей группе.

По словам депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова, новая норма предусматривает значительное усиление санкций, если жертвой правонарушения становится медицинский работник - врач, медсестра, санитар или даже водитель скорой помощи.

Он напомнил, что сегодня за нанесение лёгкого вреда здоровью или побои Уголовный кодекс предусматривает от 25 до 50 суток ареста либо штрафы порядка 200 МРП. Однако в отношении медработников ответственность предлагается увеличить кратно.

"Если та же самая норма будет распространяться, но уже субъектом станет медицинский работник, то санкции существенно усиливаются: до трёх лет, до тысячи МРП, до 600 часов общественных работ. То есть ответственность кратно усиливается, когда речь идёт о нападении на врача или любого медицинского сотрудника. Речь идёт не только о лёгком вреде здоровью.Если это средний вред - санкция будет ещё жёстче. Если тяжкий — там ещё больше. Есть и отягчающие факторы, и итоговая планка может доходить до 12 лет лишения свободы", — отметил депутат.

По его словам, необходимость усиления ответственности обусловлена ситуацией на рынке труда и повышенными рисками для медиков.

"Сегодня многие врачи боятся работать в приёмных покоях. В мире идёт огромный дефицит врачей. Если ты врач — можешь легко уехать в Европу или в Великобританию, и тебя там с руками-ногами примут. Нам врачи нужны, и мы должны их защитить", — сказал депутат.

Он добавил, что поправки считаются жёсткими, но справедливыми, и уже поддержаны рабочей группой.