Многие жители Алматы останутся без холодной воды на сутки
В Алматы продолжается реконструкция объектов водоснабжения для повышения надежности системы водопровода. В рамках этих работ ГКП на ПХВ "Алматы Су" проводит замену технологического оборудования на сетях водоснабжения, передает BAQ.KZ.
В связи с этим 26 августа с 00:00 до 24:00 часов будет временно приостановлена подача холодной воды в жилые дома и административные здания в части Ауезовского, Бостандыкского и Наурызбайского районов, ограниченных следующими улицами:
- пр. Абая – ул. Саина – ул. Шаляпина – ул. Ашимова;
- ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова – ул. Яссауи;
- ул. Жандосова – р. Большая Алматинка – пр. Аль-Фараби – ул. Саина;
- ул. Жандосова – ул. Саина – ул. Аскарова – р. Каргалы;
- ул. Дулати, мкр. Хан-Тенгри.
В указанные часы также ожидается понижение давления воды в районах, ограниченных пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Саина – пр. Абая.
"Алматы Су" приносит извинения за временные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к работам, которые необходимы для улучшения качества водоснабжения.
