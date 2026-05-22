Многочисленные нарушения в работе автошкол выявили в Мангистауской области
Прокуратура выявила более тысячи фактов незаконной выдачи свидетельств об окончании обучения.
Прокуратура Мангистауской области провела проверку деятельности автошкол региона после анализа ситуации с дорожно-транспортными происшествиями. По итогам проверки были выявлены грубые нарушения в системе подготовки водителей.
Как сообщает Lada.kz, за первые три месяца текущего года в области зарегистрировали 297 ДТП. По этому показателю регион занимает восьмое место в стране. Основными причинами аварий названы нарушения со стороны водителей.
В ходе проверки прокуратура выявила более тысячи фактов незаконной выдачи свидетельств об окончании обучения, а также свыше ста нарушений правил подготовки будущих водителей.
Среди нарушений — допуск к обучению без обязательного медицинского осмотра, отсутствие итоговой аттестации и экзаменов, неутверждённые учебные планы, а также использование учебных автомобилей без необходимого оборудования. В некоторых случаях транспортные средства не были зарегистрированы, что исключало возможность законного проведения практических занятий.
По результатам проверки виновных привлекли к административной ответственности, а деятельность двух автошкол была прекращена.
В прокуратуре также сообщили, что в регионе продолжают внедрять современные системы контроля за дорожной безопасностью. На автодорогах области установлено более 63 тысяч камер видеонаблюдения, значительная часть которых подключена к центрам оперативного управления.
Кроме того, с начала года с использованием дронов и мобильных комплексов фиксации нарушений выявлено свыше 11 тысяч административных правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиарда тенге.
