Многочисленные нарушения в работе автошкол выявили в Мангистауской области

Прокуратура Мангистауской области провела проверку деятельности автошкол региона после анализа ситуации с дорожно-транспортными происшествиями. По итогам проверки были выявлены грубые нарушения в системе подготовки водителей.

Как сообщает Lada.kz, за первые три месяца текущего года в области зарегистрировали 297 ДТП. По этому показателю регион занимает восьмое место в стране. Основными причинами аварий названы нарушения со стороны водителей.

В ходе проверки прокуратура выявила более тысячи фактов незаконной выдачи свидетельств об окончании обучения, а также свыше ста нарушений правил подготовки будущих водителей.

Среди нарушений — допуск к обучению без обязательного медицинского осмотра, отсутствие итоговой аттестации и экзаменов, неутверждённые учебные планы, а также использование учебных автомобилей без необходимого оборудования. В некоторых случаях транспортные средства не были зарегистрированы, что исключало возможность законного проведения практических занятий.

По результатам проверки виновных привлекли к административной ответственности, а деятельность двух автошкол была прекращена.

В прокуратуре также сообщили, что в регионе продолжают внедрять современные системы контроля за дорожной безопасностью. На автодорогах области установлено более 63 тысяч камер видеонаблюдения, значительная часть которых подключена к центрам оперативного управления.

Кроме того, с начала года с использованием дронов и мобильных комплексов фиксации нарушений выявлено свыше 11 тысяч административных правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиарда тенге.