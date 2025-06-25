Многодетная мать погибла под колесами ассенизатора в Семее
Ассенизатор сбил женщину на переходе.
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
58Фото: ДП области Абай
Трагедия произошла утром 23 июня в Семее: на улице Морозова 35-летняя женщина погибла под колесами ассенизаторской машины, передает BAQ.KZ.
По данным департамента полиции области Абай, около 11:00 водитель спецтранспорта марки ЗИЛ, поворачивая на улицу Шевченко, не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд. Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм она скончалась на месте.
Как уточнили в полиции, в отношении 45-летнего водителя проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК — нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.
По информации знакомых погибшей, она была матерью четырех детей. Самой младшей дочери — всего три года.
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