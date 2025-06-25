Трагедия произошла утром 23 июня в Семее: на улице Морозова 35-летняя женщина погибла под колесами ассенизаторской машины, передает BAQ.KZ.

По данным департамента полиции области Абай, около 11:00 водитель спецтранспорта марки ЗИЛ, поворачивая на улицу Шевченко, не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд. Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм она скончалась на месте.

Как уточнили в полиции, в отношении 45-летнего водителя проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК — нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности.

По информации знакомых погибшей, она была матерью четырех детей. Самой младшей дочери — всего три года.