В Алматинской области завершилось резонансное разбирательство по делу о выселении женщины с шестью детьми из квартиры, которую она постепенно выкупает у собственника, передает BAQ.KZ.

Суд встал на сторону ответчицы и признал её право продолжать выплаты по договору.

Собственник квартиры обратился в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних с требованием выселить женщину по имени Г. вместе с её несовершеннолетними детьми. Он заявил, что между ними было заключено соглашение о задатке ещё в 2017 году, но покупательница якобы не исполняла условия сделки.

По версии истца, задаток в размере 6,5 млн тенге был внесён, но оставшуюся сумму в 13,5 млн тенге женщина не выплатила в оговоренные сроки, а продолжает проживать в квартире.

Ответчица не согласилась с обвинениями и подала встречный иск. Она пояснила, что согласно условиям соглашения, полная сумма за квартиру составляет 20 млн тенге, и она продолжает ежемесячно вносить по 100 тысяч тенге до ноября 2024 года, как и предусмотрено договором.

Суд выслушал обе стороны и вынес решение: в выселении отказать. Кроме того, встречный иск женщины удовлетворён — суд обязал собственника исполнить условия соглашения о задатке и признал, что договор остаётся в силе.

Таким образом, женщина с шестью детьми — 2014, 2021, 2008, 2010, 2022 и 2016 годов рождения — не будет лишена жилья.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.