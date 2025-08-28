История жительницы столицы получила долгожданное справедливое завершение. передает BAQ.KZ.

Кассационная судебная инстанция поставила точку в затянувшемся споре между многодетной матерью и Управлением жилищной инспекции Астаны. Женщина, мать семерых детей и обладательница почётного знака "Алтын алқа", на протяжении многих лет ожидала предоставления жилья как государственный служащий и многодетный родитель.

Ситуация осложнилась, когда её исключили из очереди на жильё, сославшись на информацию о недвижимости, зарегистрированной на имя её супруга и родственника. Однако эта собственность была отчуждена до начала судебных разбирательств.

Суды первой и апелляционной инстанции признали действия жилищной инспекции незаконными и обязали восстановить женщину в очереди на жильё. Кассационный суд, рассматривая дело, подтвердил законность этих решений. В своем заключении суд подчеркнул, что многодетные матери, награждённые знаком "Алтын алқа", не могут быть исключены из очереди, если они признаны нуждающимися и встали на учёт в установленном порядке.

Кроме того, суд отметил, что наличие в прошлом жилья, не соответствующего санитарным нормам, не может служить основанием для исключения из очереди, если человек по-прежнему нуждается в жилье.

Таким образом, кассационная инстанция подтвердила, что права женщины были нарушены, и принятые ранее судебные решения полностью соответствуют требованиям закона и принципам справедливости, защищая права многодетных матерей как социально уязвимой категории граждан.