Кто получат единовременную выплату к 8 марта в Астане
Сегодня 2026, 17:39
Фото: BAQ.KZ
В Астане к Международному женскому дню почти 37 тысяч многодетных семей и матерей получат единовременную социальную выплату, передает BAQ.KZ.
Размер пособия составит 2,5 АЕК - 10 813 тенге.
"Выплата предоставляется зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане многодетным семьям, а также матерям, награждённым «Золотой» и «Серебряной» медалью, в том числе малообеспеченным. Процедура осуществляется в соответствии с правилами Астанинского управления занятости и социальной защиты по оказанию социальной помощи, установлению её размера и определению категорий нуждающихся граждан", - сообщили в пресс-службе акимата города.
Напомним, ранее в Улытауской области для поддержки многодетных матерей было выделено около 188 миллионов тенге.
