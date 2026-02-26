Размер пособия составит 2,5 АЕК - 10 813 тенге.

"Выплата предоставляется зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане многодетным семьям, а также матерям, награждённым «Золотой» и «Серебряной» медалью, в том числе малообеспеченным. Процедура осуществляется в соответствии с правилами Астанинского управления занятости и социальной защиты по оказанию социальной помощи, установлению её размера и определению категорий нуждающихся граждан", - сообщили в пресс-службе акимата города.