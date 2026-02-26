Кто получат единовременную выплату к 8 марта в Астане

Сегодня 2026, 17:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня 2026, 17:39
Сегодня 2026, 17:39
120
Фото: BAQ.KZ

В Астане к Международному женскому дню почти 37 тысяч многодетных семей и матерей получат единовременную социальную выплату, передает BAQ.KZ.

Размер пособия составит 2,5 АЕК - 10 813 тенге.

"Выплата предоставляется зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане многодетным семьям, а также матерям, награждённым «Золотой» и «Серебряной» медалью, в том числе малообеспеченным. Процедура осуществляется в соответствии с правилами Астанинского управления занятости и социальной защиты по оказанию социальной помощи, установлению её размера и определению категорий нуждающихся граждан", - сообщили в пресс-службе акимата города.

Напомним, ранее в Улытауской области для поддержки многодетных матерей было выделено около 188 миллионов тенге.

Самое читаемое

Наверх