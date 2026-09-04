Новые правила распределения государственного жилья будут учитывать не только площадь квартиры, но и состав семьи. Однако дефицит многокомнатного жилья может увеличить сроки ожидания для семей с детьми, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Новый порядок утвержден приказом министра промышленности и строительства РК №407 от 14 августа 2026 года. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции 18 августа.

Юридический консультант «Adilzanger» Максат Лебаев рассказал, как изменения могут повлиять на очередников и какие риски могут возникнуть при их реализации. Одно из главных изменений касается принципа определения необходимого жилья. Если раньше основное значение имела установленная площадь на человека, теперь будет учитываться состав семьи и необходимое количество комнат.

По новым правилам супругам предусматривается одна комната. Члены семьи одного пола могут проживать в одной комнате из расчета не более двух человек, а для членов семьи разного пола, за исключением супругов, предусматриваются отдельные комнаты.

По мнению юриста, такой подход позволит избежать ситуаций, когда разнополые дети или, например, мать и взрослый сын вынуждены жить в одной комнате только потому, что площадь квартиры формально соответствует нормативам.

«Переход к учету состава семьи вместо прежней нормы площади – это важнейший шаг к соблюдению санитарно-гигиенических и морально-этических норм проживания граждан. Ранее распределение жилья по квадратным метрам на человека часто приводило к ситуациям, когда разнополые члены семьи были вынуждены проживать в одной комнате однокомнатной квартиры, так как ее общий метраж формально соответствовал нормативу. Новые правила полностью исключают подобную практику, устанавливая четкие стандарты комнатности», – пояснил Максат Лебаев.

Почему многодетным семьям, возможно, придется ждать дольше

Вместе с тем новые требования могут создать другую проблему – подходящих квартир в государственном фонде может не хватить.

«Если в коммунальном или арендованном государством фонде будут отсутствовать квартиры необходимой комнатности, например трех- или четырехкомнатные для многодетных семей, акимат юридически не сможет выдать им малогабаритную квартиру без специальной процедуры. Это неизбежно приведет к затягиванию сроков реального получения ключей для семей с детьми, пока государство не построит или не выкупит квартиру нужного формата», – считает юрист.

Таким образом, даже если очередь семьи подошла, фактическое получение жилья может зависеть от наличия квартиры нужного формата.

Лебаев отмечает, что наиболее ощутимым этот риск может оказаться именно для многодетных семей.

«Небольшая семья, например супруги, претендующая строго на одну комнату, может получить жилье гораздо быстрее, поскольку для нее свободные квартиры будут в наличии, а многодетная семья продолжит стоять в очереди из-за физического отсутствия свободных четырехкомнатных квартир», – сказал он.

Можно ли согласиться на квартиру меньшего размера

Правила предусматривают возможность предоставить очередникам жилье меньшей комнатности, но только с их согласия.

По словам Максата Лебаева, такой механизм оставляет выбор за самой семьей: она может продолжать ждать подходящую квартиру либо согласиться на вариант меньшего размера.

«Семья, уставшая ждать или находящаяся в тяжелых жилищных условиях, имеет право добровольно согласиться на двухкомнатную квартиру вместо трехкомнатной. Принудительно заселить граждан в меньшую комнатность чиновники не имеют права. Тем не менее на практике этот механизм ставит нуждающихся граждан перед сложным социальным компромиссом – жертвовать положенным комфортом ради скорости получения крыши над головой», – пояснил эксперт.

Кто выиграет от новых правил

По оценке юриста, изменения прежде всего учитывают интересы семей с разнополыми детьми, а также граждан, которым по состоянию здоровья требуется дополнительное пространство.

Отдельная дополнительная комната предусматривается для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также в предусмотренных законодательством случаях для граждан с тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний.

Изменения затронут и неполные семьи. Например, если одинокая мать воспитывает сына, новые требования предполагают для них раздельные комнаты.

«Если одинокий родитель воспитывает ребенка одного с ним пола, им положена одна общая комната. Если же ребенок противоположного пола, например мать и сын, закон теперь прямо требует предоставить им раздельные комнаты, то есть как минимум двухкомнатную квартиру», – рассказал Лебаев.

Для многодетных семей изменения, с одной стороны, закрепляют возможность претендовать на жилье с необходимым количеством комнат, а с другой – повышают зависимость от наличия таких квартир в государственном фонде.

Придется менять и подход к строительству жилья

По словам Максата Лебаева, эффективность новых правил будет зависеть не только от порядка распределения квартир, но и от того, какое именно жилье будут строить и приобретать местные исполнительные органы.

Если структура государственного жилфонда не изменится, дефицит трех- и четырехкомнатных квартир может стать препятствием для реализации новых требований.

«Если местные исполнительные органы продолжат закупать и строить по старым нормативам преимущественно малогабаритные одно- и двухкомнатные квартиры, реформа зайдет в тупик. Акиматы не смогут заселять туда многодетные семьи из-за прямого запрета нарушать комнатность, а предоставить альтернативное крупное жилье они не смогут из-за его отсутствия», – отметил юрист.

По его мнению, теперь при планировании строительства и закупа государственного жилья необходимо учитывать фактический состав семей, состоящих на учете.

«Акиматам необходимо полностью пересмотреть планы закупа и проектирования государственного жилья, ориентируясь на демографическую структуру очередников в единой электронной базе Отбасы банка. Строить и приобретать нужно именно те типы квартир, которые требуются гражданам согласно новым правилам комнатности», – заключил Максат Лебаев.

По словам эксперта, без изменения подхода к строительству и закупу государственного жилья новые нормы могут столкнуться с практическими ограничениями. Поэтому эффективность реформы будет зависеть от того, насколько быстро акиматы смогут адаптировать структуру жилфонда под реальный состав семей, стоящих в очереди.