Многодетным и награжденным матерям выплатили более 56,5 млрд тенге пособий
В январе 2026 года многодетным и награжденным семьям, а также награжденным матерям выплачено госпособий на сумму 56,5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения РК. всего госпособия получили 875,2 тыс. человек, в том числе 627,4 тыс. многодетных семей на сумму 49,2 млрд тенге; награжденные матери – 247,8 тыс. человек на сумму 7,3 млрд тенге.
На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2026 году составляют:
- с 4 детьми – 16,03 МРП или 69 330 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП или 86 673 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП или 104 017 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП или 121 360 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 17 300 тенге на каждого ребенка.
Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 27 680 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 32 005 тенге.
Необходимо отметить, что с 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 10%.
