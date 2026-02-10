В январе 2026 года многодетным и награжденным семьям, а также награжденным матерям выплачено госпособий на сумму 56,5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения РК. всего госпособия получили 875,2 тыс. человек, в том числе 627,4 тыс. многодетных семей на сумму 49,2 млрд тенге; награжденные матери – 247,8 тыс. человек на сумму 7,3 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2026 году составляют:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 69 330 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 86 673 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 104 017 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 121 360 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 17 300 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

- награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 27 680 тенге;

- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 32 005 тенге.

Необходимо отметить, что с 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 10%.