Многоэтажный дом загорелся в Шымкенте

В городе Шымкент микрорайоне Акжайык поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на 4-м этаже 7-этажного жилого дома.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горят бытовые вещи внутри квартиры и наружная облицовка здания.

Спасателями по лестничному маршу были эвакуированы 25 жителей, среди которых 10 детей. С помощью спасательного колпака спасены 11 человек, в том числе 6 детей.

Принятыми оперативными мерами пожар был полностью ликвидирован в кратчайшее сроки. Пострадавших нет.

МЧС призывает граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.