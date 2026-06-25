Многоэтажный дом загорелся в Шымкенте
Спасатели эвакуировали и спасли 36 человек.
Вчера 2026, 23:34
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Вчера 2026, 23:34Вчера 2026, 23:34
160Фото: Pixabay.com
В городе Шымкент микрорайоне Акжайык поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на 4-м этаже 7-этажного жилого дома.
Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горят бытовые вещи внутри квартиры и наружная облицовка здания.
Спасателями по лестничному маршу были эвакуированы 25 жителей, среди которых 10 детей. С помощью спасательного колпака спасены 11 человек, в том числе 6 детей.
Принятыми оперативными мерами пожар был полностью ликвидирован в кратчайшее сроки. Пострадавших нет.
МЧС призывает граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.
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