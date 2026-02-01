Многоквартирный дом загорелся в Петропавловске
Эвакуировано 35 человека во время пожара.
Сегодня 2026, 01:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:11Сегодня 2026, 01:11
30Фото: Pixabay.com
В Петропавловске на улице Валиханова поступило сообщение о задымлении на втором этаже пятиэтажного жилого дома. На месте происшествия произошло возгорание в квартире, передает BAQ.KZ.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту ЧС и организовали эвакуацию жителей. Всего из здания были выведены 35 человека, среди которых 7 детей.
Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить более серьёзные последствия и обеспечить безопасность всех жильцов.
"При первых признаках пожара необходимо немедленно звонить в службу спасения и сохранять спокойствие", напоминает МЧС.
Самое читаемое
- В Астану прибыл казахстанский спортсмен, прославившийся в Японии
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- Мужчина ударил ножом пожилых женщин в церкви в России
- Сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на Олимпиаде-2026
- Остановка LRT загорелась в Астане