В Петропавловске на улице Валиханова поступило сообщение о задымлении на втором этаже пятиэтажного жилого дома. На месте происшествия произошло возгорание в квартире, передает BAQ.KZ.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту ЧС и организовали эвакуацию жителей. Всего из здания были выведены 35 человека, среди которых 7 детей.

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить более серьёзные последствия и обеспечить безопасность всех жильцов.