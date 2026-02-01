Многоквартирный дом загорелся в Петропавловске

Эвакуировано 35 человека во время пожара.

Сегодня 2026, 01:11
Фото: Pixabay.com

В Петропавловске на улице Валиханова поступило сообщение о задымлении на втором этаже пятиэтажного жилого дома. На месте происшествия произошло возгорание в квартире, передает BAQ.KZ.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту ЧС и организовали эвакуацию жителей. Всего из здания были выведены 35 человека, среди которых 7 детей.

Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить более серьёзные последствия и обеспечить безопасность всех жильцов. 

"При первых признаках пожара необходимо немедленно звонить в службу спасения и сохранять спокойствие", напоминает МЧС.

