В Жамбылской области около 50 онкобольных получили группы инвалидности после многолетнего ожидания и нарушения их прав, передаёт BAQ.KZ.

Проверка показала, что с 2020 года по июль 2025 года жители Тараза, состоящие на учёте в Жамбылском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии в III и IV стадиях заболевания, не направлялись на медико-социальную экспертизу. Из-за этого они лишались возможности оформить инвалидность и получать государственные социальные выплаты и пособия.

После вмешательства органов надзора 49 человек были направлены на медико-социальную экспертизу. С октября текущего года им присвоены группы инвалидности с I по III, что позволяет получать положенную государственную поддержку.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены пять председателей врачебно-консультативной комиссии.