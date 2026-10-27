Многомиллионные хищения субсидий в сфере сельского хозяйства выявили в Туркестанской области
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Прокуратура Туркестанской области выявила факты предполагаемого хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства. Общая сумма выявленных нарушений составляет около 1 млрд тенге.
В ходе проверки деятельности областного Управления сельского хозяйства установлены системные нарушения при предоставлении государственных субсидий.
В частности, крестьянские хозяйства Сайрамского района, по данным проверки, предоставляли ложные сведения и подложные документы, искусственно завышая объёмы произведённого молока в восемь раз по сравнению с фактическими показателями. Это позволяло незаконно получать субсидии из бюджета.
По выявленным фактам зарегистрированы два уголовных дела в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) по признакам мошенничества в особо крупном размере. Расследование передано специальным прокурорам области.
По одному из уголовных дел досудебное расследование в отношении четырёх подозреваемых завершено. В бюджет возвращено 40 млн тенге. Кроме того, наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью свыше 100 млн тенге.
По второму уголовному делу расследование продолжается.
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