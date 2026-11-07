  • Главная
  • Новости
  • Многопрофильную университетскую больницу построят в Караганде

Многопрофильную университетскую больницу построят в Караганде

В Минздраве прошла встеча с представителями АБР по строительству унивеситетстких клиник.

7 Ноября 2026, 20:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 7 Ноября 2026, 20:21
7 Ноября 2026, 20:21
90
Фото: Pixabay.com

Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова провела встречу с делегацией Азиатского Банка Развития (АБР) во главе с Вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Инмином Янгом. Участники встречи обсудили текущие результаты совместной работы и перспективы дальнейшего сотрудничества по модернизации медицинской инфраструктуры страны.

Основным предметом встречи стала реализация проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии по строительству многопрофильных университетских больниц. В частности, был рассмотрен статус объекта на 300 коек в г.Караганде, а также подготовка инвестиционных предложений по аналогичным объектам в Актобе и Семее. 

Стороны обсудили механизмы сотрудничества, вопросы совершенствования нормативно-правовой базы для реализации проекта. 

В мероприятии также приняли участие вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, руководители профильных структурных подразделений ведомства, страновой директор АБР в Казахстане Утсав Кумар и другие официальные лица.

Самое читаемое

Наверх