Многовекторность как баланс: Рустам Жасузаков о берлинском заявлении Токаева

Исследователь Рустам Жасузаков, автор публикаций по вопросам геополитики и национальной безопасности, высказался о заявлении Касым-Жомарта Токаева в Берлине и объяснил, как он понимает внешнеполитический смысл прозвучавших слов.

По мнению Жасузакова, при оценке заявлений Президента следует учитывать его дипломатический опыт и обстоятельства, в которых прозвучали слова.

«Здесь важно помнить, каким является бэкграунд нашего Президента. За плечами Главы государства работа в дипломатических представительствах, руководство Министерством иностранных дел, участие в международных переговорах и работа заместителем Генерального секретаря ООН. Для политика такого масштаба значение имеет не только то, что сказано, но и где, кому и в каком контексте это сказано».

Почему Жасузаков выделяет Берлин

Автор поста считает значимым само место, где прозвучало заявление.

«Именно поэтому место заявления имеет значение. В данном конкретном случае в Берлине, одной из ключевых европейских столиц».

Дальше Жасузаков рассматривает ситуацию через многовекторную внешнюю политику Казахстана.

«Астана на протяжении многих лет строит внешнюю политику на принципе многовекторности. Это не равно равноудаленности от всех и тем более не означает необходимости выбирать между Россией, США, Европой, Китаем или другими центрами силы. Скорее, речь идет о способности поддерживать прагматичные отношения со всеми сторонами, исходя прежде всего из собственных национальных интересов».

По его оценке, берлинское заявление следует воспринимать через этот подход.

«Именно через эту призму и стоит читать берлинский месседж. С одной стороны, К.К. Токаев дал понять российским партнерам, что развитие отношений Астаны с Берлином и Европейским союзом не означает отказа от стратегических отношений с Москвой». «Рано или поздно дипломатический диалог все равно потребуется»

По словам Жасузакова, другая часть сигнала была адресована европейской аудитории.

«С другой стороны, европейской аудитории был адресован более сложный сигнал, что независимо от отношения к сегодняшней политике Кремля, Россия остается частью евразийской географии и архитектуры безопасности. Это значит, что рано или поздно дипломатический диалог все равно потребуется».

Он обращает внимание и на другие тезисы, прозвучавшие рядом с оценкой российского лидера.

«При этом рядом с высокой оценкой личности российского Президента прозвучали и другие тезисы, в частности, о необходимости прекращения боевых действий, перехода к дипломатии и поиску политического решения».

По мнению Жасузакова, смысл такой позиции состоял в сохранении возможности разговора.

«И здесь задача состояла не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы сохранить пространство для разговора со всеми сторонами одновременно».

Почему Казахстану нужен баланс

Жасузаков связывает такую линию с географией и экономическими интересами страны.

«Для Казахстана Россия это крупнейший сосед и стратегический партнер. Европа важнейшее направление торговли, инвестиций и технологического сотрудничества. При такой географии внешняя политика неизбежно требует баланса».

В финале он объясняет, как понимает многовекторность в этой ситуации.