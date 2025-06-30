Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело совещание по законопроекту "О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма" с участием депутатов Мажилиса, представителей Национального банка, НПП "Атамекен" и операторов сотовой связи, передаёт BAQ.KZ.

На встрече обсуждались ключевые аспекты роли операторов связи в системе ПОД/ФТ. По данным АФМ, сегодня мобильные балансы активно используются дропперами, наркосбытчиками и нелегальными онлайн-казино, при этом отсутствует надлежащая идентификация клиентов.

В рамках нового закона операторы сотовой связи будут отнесены к субъектам финансового мониторинга. Это обязывает их:

идентифицировать пользователей,

передавать информацию о подозрительных операциях в уполномоченные органы.

Также предлагается интеграция информационных систем операторов с платформами финмониторинга для более быстрого реагирования на риски и повышения прозрачности мобильных транзакций.

Участники совещания выразили готовность к партнёрству и подчеркнули важность совместной работы для эффективного соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Call-центр АФМ по вопросам финмониторинга: 1458.

В марте мы писали о том, что оператора сотовой связи оштрафовали за соединение мошенника с пострадавшей в Петропавловске.